В стрелковом тире Новосибирска мужчина совершил суицид

В Новосибирске клиент тира покончил с собой во время занятий по стрельбе. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в тире стрелкового клуба «Сибирь». 59-летний мужчина взял спортивно-тренировочный пистолет «Байкал-442» и сделал несколько выстрелов в мишень, а затем совершил самоубийство.

Все произошло на глазах у инструктора. По некоторым данным, погибший был смертельно болен.

В региональном управлении СКР сообщили о начале проверки.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 28.07.21

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