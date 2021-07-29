У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

Мощное землетрясение произошло у побережья Аляски. Объявлена угроза цунами.

По данным Геологической службы США, подземные толчки магнитудой 8,2 зарегистрированы в 91 км к юго-востоку от населенного пункта Перривилль. Очаг залегал на глубине на глубине 3,4 км. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Позднее у побережья Аляски был зафиксирован афтершок магнитудой 6,2.

Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) выпустил оповещение об угрозе цунами.

По его данным, опасные волны могут достичь части тихоокеанского побережья в течение трех часов. Цунами также может дойти до Марианских и Гавайских островов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.07.21

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