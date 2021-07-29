Жительница Новосибирска убила знакомого и спрятала в шкафу

Суд приговорил жительницу Новосибирска к 8,5 года колонии за убийство знакомого. Женщина несколько дней хранила тело в шкафу, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Обвинение доказало, что в январе 48-летняя женщина была в гостях у 60-летнего знакомого. Она была пьяна и во время ссоры несколько раз ударила его ножом.

«Обвиняемая замыла следы крови, а тело потерпевшего завернула в несколько слоев полиэтилена и замотала скотчем, после чего поместила в шкаф. Спустя несколько дней она сообщила о случившемся своему сожителю, который пришел в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.

Суд признал женщину виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 8,5 года в колонии строгого режима.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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