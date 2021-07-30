Житель Хакассии поджег пункт вакцинации от коронавируса

В Хакасии пьяный житель поджег мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в столице республики Абакане. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджег мобильный пункт вакцинации, расположенный на Первомайской площади. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Последствия поджога уже устранили. Пункт продолжает работу в штатном режиме.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 30.07.21

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