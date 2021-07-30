Хабаровчанин пытался поджечь отдел полиции за плохую работу

Полиция задержала жителя Хабаровска за попытку поджога отдела МВД вместе с сотрудниками. Мужчина требовал возбудить дело на своего обидчика, но сам стал фигурантом расследования.

Утром 29 июля хабаровчанин вошел в отделение полиции и начал разбрызгивать горючую жидкость. При этом он громко возмущался, что полиция плохо работает по его заявлению об избиении. Мужчина не успел чиркнуть зажигалкой, потому что его остановили полицейские.

Днем 30 июля Следственный комитет начал расследование в отношении не состоявшегося поджигателя. Его подозревают в покушении на убийство нескольких человек в связи с их служебной деятельностью общеопасным способом.

«Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

По данным полиции, подозреваемый несколько раз был судим за кражи. А в полицию пришел с заявлением, что его избили в 2014 году.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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