В Ростовской области семь человек получили ожоги при взрыве на химзаводе

В Ростовской области произошел взрыв на «Комбинате Каменский». В результате пострадали семь сотрудников завода. Они госпитализированы с ожогами.

Авария произошла накануне вечером. По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Локализовать огонь удалось через полчаса, передает телеграм-канал Mash.

Семь человек получили химические ожоги 80-100% тела и находятся в реанимации ЦГБ Каменска-Шахтинского. Одного из пострадавших готовят к отправке в Ростов-на-Дону.

«Комбинат Каменский» выпускает химическую продукцию, в том числе натриевую соль, петафталиевые лаки, полиэфирные ненасыщенные смеси и многое другое. Комбинат выполняет заказы Минобороны РФ.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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