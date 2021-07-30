В Казани задержали основателя финансовой пирамиды

В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды Finikо Кирилла Доронина. Злоумышленники привлекли не менее 80 млн рублей.

Группа аферистов действовала с августа 2019 года по декабрь 2020 года. Finiko принимала деньги не только на территории Татарстана, но и других регионов страны. Клиентом объясняли, что их средства буду инвестированы на фондовых рынках, в криптовалюту и иные торговые площадки.

Доверчивым гражданам обещали доход до 25% в месяц. При этом лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера компании не выдавали, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована, передает РИА «Новости».

В декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По всей стране в полицию обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба в обращениях, по данным МВД, варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.

Казань, Зоя Осколкова

Казань. Другие новости 30.07.21

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