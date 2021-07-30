В Париже автомобиль врезался в террасу бара, один человек погиб

В столице Франции автомобиль въехал на террасу бара и сбил людей. В результате один человек погиб, шестеро получили ранения. Прокуратура начала расследование.

Авария произошла на улице Софруа в 17-м округе Парижа, сообщил телеканал BFM TV. Водитель двигался с большой скоростью, а при столкновении с террасой автомобиль перевернулся.

Пострадал водитель и еще пять человек. Один потерпевший скончался, еще один находится в критическом состоянии.

Прокуратура Парижа проводит расследование причин произошедшего. Предполагается, что водитель не справился с управлением.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 30.07.21

Умер один из пострадавших при пожаре на ростовском химзаводе. / В отношении турагентства, чьи клиенты-школьники отравились в поездке в Петербург, начато расследование. / В Казани задержали основателя финансовой пирамиды. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»