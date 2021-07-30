В Париже автомобиль врезался в террасу бара, один человек погиб

В столице Франции автомобиль въехал на террасу бара и сбил людей. В результате один человек погиб, шестеро получили ранения. Прокуратура начала расследование.
Авария произошла на улице Софруа в 17-м округе Парижа, сообщил телеканал BFM TV. Водитель двигался с большой скоростью, а при столкновении с террасой автомобиль перевернулся.
Пострадал водитель и еще пять человек. Один потерпевший скончался, еще один находится в критическом состоянии.
Прокуратура Парижа проводит расследование причин произошедшего. Предполагается, что водитель не справился с управлением.
Париж, Зоя Осколкова
Париж. Другие новости 30.07.21
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