Росздравнадзор проверит информацию о гибели 4 человек на Кубани якобы после прививки от Covid-19

Росздравнадзор проверит распространенную в СМИ информацию о семье в Краснодарском крае, четыре члена которой скончались якобы после прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Источник «Интерфакса» в медицинских структурах края подтвердил факт гибели четырех человек, но предостерег от поспешных выводов о причинах их смерти. По его словам, пока проводится проверка, делать выводы преждевременно, «по меньшей мере – до получения соответствующего заключения патолого-анатомической экспертизы».

Ранее СМИ и соцсети сообщали о том, что на Кубани скончались четыре человека – члены одной семьи, которые ранее были вакцинированы от коронавируса. Согласно этим данным, трагическая история произошла в пригороде Краснодара – населенном пункт Хутор Ленина. У шестиклассницы местной школы за несколько дней скончались родители, а также бабушка и дедушка. Авторы публикаций связывают их гибель с вакцинацией от Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

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