В Афганистане неизвестные совершили Нападение на штаб ООН

Комплекс миссии ООН в Афганистане, расположенный в городе Герат, подвергся нападению неизвестных. В результате атаки погиб служащий афганской полиции.

Пресс-служба миссии ООН в Афганистане сообщает, что, по меньшей мере, один человек был убит в результате нападения на штаб Организации Объединенных Наций на западе Афганистана. Нападение было совершено на главный комплекс ООН в Герате. В результате атаки погиб сотрудник афганской полиции и ранены другие офицеры. Среди участников миссии ООН жертв и пострадавших нет.

Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Афганистану Дебора Лайонс заявила: «Факт нападения на Организацию Объединенных Наций печален, и мы осуждаем его самым решительным образом».

На фоне вывода американских военнослужащих из Афганистана в стране усилилось противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

29 июля сообщалось, что талибы напали на контрольно-пропускной пункт в провинции Нангархар на востоке страны, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих армии Афганистана и еще трое пострадали.

США начали вывод войск в начале мае и планируют завершить его до конца августа. Вашингтон оставит в Кабуле около 1 тыс. военных для охраны дипломатов и аэропорта.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 30.07.21

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