В одном из московских торговых центров произошла массовая драка со стрельбой

По сообщениям СМИ со ссылкой на очевидцев и правоохранительные органы, вечером 30 июля в торговом центре (ТЦ) на Верхней Красносельской улице в центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. В конфликте приняли участие около 20 человек. Также сообщается, что один из участников конфликта применил оружие.

«В драке со стрельбой в торговом центре на Верхней Красносельской улице принимали участие около 20 человек. Предварительно, они являются иностранными гражданами»,– сказал собеседник ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что в результате задержаны несколько человек, они доставлены в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка. Информация о пострадавших не поступала.

По словам очевидцев в магазине «Леруа Мерлен» на третьем этаже Комплекса около 17:30 раздалась стрельба. Несколько человек погнались за молодым человеком и повалили его. «Между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников применил оружие, какое именно в настоящее время устанавливается», – прокомментировали в столичной правоохранительной службе. Прибывшими на место сотрудниками полиции были задержаны несколько человек, которые доставлены в территориальный отдел полиции.

Москва, Иван Бабурин

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