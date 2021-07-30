В Нидерландах полиция обнаружила крупнейшую за всю историю нарколабораторию

В пятницу 30 июля на юго-востоке Нидерландов была обнаружена крупнейшая из когда-либо обнаруженных подпольная лаборатория синтетических наркотиков.

Как сообщает голландское информационное агентство ANP со ссылкой на источники в правоохранительных органах, лаборатория способна была производить более 100 кг синтетических наркотиков в день с рыночной стоимостью до миллиона евро.

«По данным национальной службы утилизации, это крупнейшее и наиболее профессиональное предприятие по производству синтетических наркотиков, когда-либо обнаруженное в Нидерландах», – говорится в заявлении голландской полиции. Лаборатория, размещалась в сельской местности на юго-востоке страны. «Она была обнаружена благодаря информации, поступившей из «зашифрованных сообщений чата», пояснили в полиции.

На месте преступления был задержан 62-летний мужчина польской национальности. В полиции заявили, не исключено, что последуют и другие аресты. По заявлению нидерландских правоохранитей, с учетом масштабов обнаруженной лаборатории, демонтаж объекта может продлиться до 1августа.

Амстердам, Иван Бабурин

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