В Афганистане возобновились бои вокруг Герата

В субботу 31 июля возобновились боевые действия между «талибами» (организация запрещена в РФ) и афганскими вооруженными силами на окраине Герата (третий по величине город в Афганистане с населением около 600 000 жителей), где накануне было совершено нападение на миссию ООН.

Представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман сообщил в своем Twitter: «Боевики террористической группировки «Талибан» (организация запрещена в РФ) вновь совершили нападение на офис ООН в районе Гузара в провинции Герат».

«В настоящее время ведутся боевые действия в южных и юго-восточных пригородах города Герат, в районах Пуштун-Пул и Пул-Малан, двух мостов, расположенных примерно в десяти километрах к югу от города. Афганские силы безопасности и «силы сопротивления » (ополченцы, выступающие на стороне правительства) ведут бой, чтобы дать отпор и уничтожить «Талибан» (организация запрещена в РФ). Противник занял позиции в частных домах, но мы стараемся действовать максимально осторожно, чтобы не допустить жертв среди мирного населения», – сообщает AFP со ссылкой на губернатора провинции Герат Абдулу Сабура Кани.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 31.07.21

Давление в российском модуле на МКС резко упало. / В центре Челябинска чиновники превратили двор жилого дома в парковку. / Депутаты и их миллионы, новые рекорды Covid-19 и бегство из горящей Турции: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»