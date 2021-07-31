Во Франции около 200 000 человек протестовали против ограничений связанных с Covid-19

В субботу, 31 июля, около 200 000 человек приняли участие в демонстрациях против ограничений связанных с Covid-19 по всей Франции, включая 14 000 в Париже. Новые ограничения должны вступить в силу 9 августа после рассмотрения Конституционным Советом.

В Париже на площади Бастилии произошли столкновения с правоохранителями. В результате отказа на требование разойтись полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. Всего ходе беспорядков во Франции было арестовано 19 человек, в том числе десять в столице. Три сотрудника полиции получили ранения в Париже, сообщает Le Figaro с AFP

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Франции, эпидемия продолжает прогрессировать. В субботу,31 июля был превышен порог в 1000 пациентов в отделениях интенсивной терапии и достиг 1099 случаев. Число госпитализированных в субботу также немного увеличилось до 7 409 против 7 363 в пятницу, включая 467 за последние 24 часа. Количество новых положительных случаев Covid-19 составило 23 471 в субботу против 24 309 в пятницу.

Париж, Иван Бабурин

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