В США произошла перестрелка у здания Пентагона

У здания Пентагона произошла перестрелка. Охрана здания Пентагона в Twitter сообщила сегодня, что «В Пентагоне объявлен локдаун. Мы просим граждан избегать посещения этого места».

Управление безопасности сообщило, что здание Пентагона блокировано из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны. Стрельба произошла, где расположены остановки автобусов и станция метро. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район.

По данным CNN «Выстрелы прозвучали на автобусной станции перед основным входом в здание. Этим путем обычно пользуются рядовые сотрудники военного ведомства». В свою очередь AP сообщает, по меньшей мере, один человек получил ранения, его состояние неизвестно. Местный телеканал WDVM утверждает, что речь идет о нескольких раненых.

Департамент пожарной службы Арлингтона сообщает в Twitter, что подразделения реагируют на сообщения об «активном инциденте» с применением насилия недалеко от здания оборонного ведомства.

Официальной информации о ЧП пока нет.

Вашингтон, август, Иван Бабурин

Вашингтон, август. Другие новости 03.08.21

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