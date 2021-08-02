В Новосибирске самая мощная пушка застряла под мостом

Автомобильная пробка образовалась в Советском районе Новосибирска из-за остановки военного транспорта. Перевозивший пушку тягач застрял под мостом, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Под мостом на выезде с проспекта Строителей застряли военные. Объезжайте», – написала одна из очевидцев в паблике «Сообщество Академгородка. Новосибирск».

Она же приложила фото незадачливых военнослужащих. Специалисты по военной технике узнали в пушке 2С7М «Малка», одну из самых мощных артиллерийских установок в мире.

Другой очевидец сообщил, что военные все-таки смогли миновать мост. Им пришлось спустить воздух из шин платформы, которую тащил тягач.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 02.08.21

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