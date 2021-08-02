На Алтае мужчина два дня держал в подвале двенадцатилетнюю девочку

В городе Бийске пропала 12-летняя девочка. Вещи ребенка нашли на берегу реки. Два дня спустя школьница сама пришла домой и рассказала, что ее держал в подвале мужчина.

Девочка пропала 31 июля. Она уехала кататься на велосипеде и домой не вернулась. На берегу реки Бия были обнаружены личные вещи ребенка и мобильный телефон, сообщили в региональном управлении СКР.

Девочку искали полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Правоохранители осмотрели дом, прилежащую территорию, берег и акваторию реки. Было возбуждено уголовное дело.

«Ночью 02 августа, несовершеннолетняя самостоятельно пришла домой. Установлено, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель», – говорится в сообщении СКР.

По данным местных СМИ, мужчину сейчас разыскивают.

Бийск, Зоя Осколкова

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