Продавцы устроили массовую драку на рынке в Ростове-на-Дону

Продавцы овощей и ягод устроили массовую драку на рынке в Ростове-на-Дону. В конфликте приняли участие более 100 человек. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел ранним утром на овощном рынке в районе старого аэропорта. «Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около ста человек. Произошла драка», – сообщили РИА «Новости» в «Донской торговой компании», которая является организатором ярмарки.

Охранники не смогли усмирить участников потасовки и вызвали полицию и Росгвардию. По данным местных СМИ, в ходе драки послышались выстрелы. На место ЧП прибыл ОМОН. После этого конфликт прекратился. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время на рынке работают правоохранители. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и очевидцев.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 02.08.21

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