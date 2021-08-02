Жительница Чечни травила маленьких детей каплями для носа

В Чечне 53-летнюю женщину заподозрили в истязании маленьких детей. Она била малышей и травила их лекарством. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в региональном управлении СКР, женщина жила у своего пасынка и приглядывала за его детьми четырех и трех лет. Подозреваемая «неоднократно применяла физическое насилие к детям и насильно не менее трех раз заставляла их пить лекарственный препарат, предназначенный для назального применения».

На допросе женщина призналась, что знала о противопоказаниях лекарства, а также о строгих ограничениях по его дозировке для детей до шести лет. Из-за неприязни к своему пасынку она хотела нанести вред здоровью малышей.

Уголовное дело возбуждено по п. «а», «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание). Женщину арестовали. Расследование продолжается.

Грозный, Зоя Осколкова

Грозный. Другие новости 02.08.21

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