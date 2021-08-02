Два молодых кубанца жестоко закололи двух мужчин

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двух жителей Лабинска 18 и 19 лет. Молодые люди пришли в дом к погибшему, чтобы попросить спиртного, и оставили за собой два трупа.

Одному из подозреваемых на момент убийства было 17 лет. Он вместе с другом пришел к 52-летнему знакомому, чтобы взять у него спиртное. В одной из комнат младший фигурант увидел 43-летнего мужчину, с которым конфликтовал. Он начал избивать его ногами и руками, но тот смог вырваться и выбежать из дома.

«Злоумышленник догнал его на улице и нанес более 12 ударов ножом в грудь и живот. Желая скрыть преступление, фигуранты договорились убить и хозяина дома. Вернувшись в дом, нанесли мужчине не менее 24 ударов ножом в живот, грудь и шею, убив его», – сообщили в Следственном комитете.

На улице они увидели, что первый потерпевший еще жив и еще несколько раз ударили его ножом. Утром тела нашел сосед.

Вскоре подозреваемых задержали. Они обвиняются в убийстве двух человек группой лиц с целью скрыть другое преступление (пп.«а», «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ). Прокурор подписал обвинительное заключение, и вскоре суд назначит дело к рассмотрению.

Краснодар, Наталья Рязанова

Краснодар. Другие новости 02.08.21

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