В городе на юге Швеции произошла перестрелка

В городе Кристианстад на юге Швеции произошла перестрелка. По меньшей мере, три человека были серьезно ранены.

В ходе инцидента пострадало двое мужчин 20 и 30 лет, а так же 60-летняя женщина. Все они доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. Информации о причинах стрельбы пока нет, сообщает агентство AP. В полиции заявили, что раненые были обнаружены в разных районах города. В настоящее время в Кристианстаде идёт специальная полицейская операция.

Шведское информационное агентство TT сообщает, что в понедельник вечером 2 августа, в том же районе Кристианстада также была зафиксирована стрельба.

Согласно отчету Шведского национального совета по предупреждению преступности, опубликованному ранее в этом году, Швеция – единственная европейская страна, где с 2000 года значительно выросло количество смертельных случаев с применением огнестрельного оружия. Основная причина – насильственные действия организованных преступных группировок.

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