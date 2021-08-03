Четыре танкера в Оманском заливе одновременно сообщили о потере управления

Танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss, которые ходят соответственно под флагами Гайаны, Индии и Вьетнама примерно в одно и то же время передали сообщение о том, что они «лишились возможности управления», сообщает агентство Associated Press.

Танкеры находятся в Оманском заливе у берегов эмирата Фуджейра, ОАЭ. Что именно произошло, пока не известно. Два корабля из подавших сообщения о потере управления хранят молчание с тех пор, как они предупредили об этом.

Кроме того, ранее, во вторник 3 августа, британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности сообщил о еще одном происшествии, – в Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ предположительно произошел захват танкера Asphalt Princess под флагом Панамы группой из 9 вооруженных людей.

Москва, август, Иван Бабурин

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