Тысячи жителей Афин спасаются от пожара

Во вторник, 3 августа, сразу в нескольких деревнях к северу от Афин возник сильный пожар, вызванный аномальной жарой. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, эвакуированы дети из летних лагерей отдыха, – сообщает агентство AP.

Из-за огня закрыто движение автотранспорта на участке шоссе, ведущем из Афин на север страны, частично прервано железнодорожное сообщение. Пожар угрожает высоковольтным линиям электропередач, эксперты опасаются отключения электроэнергии в Афинах. Местные СМИ сообщают, что во вторник уже наблюдалось частичные отключения электроэнергии в греческой столице.

В Греции наблюдается пик одной из самых сильных волн тепла за последние десятилетия, в Афинах температура поднялась до 42 градусов. Власти ограничили часы посещения Акрополя и других памятников. Некоторые государственные учреждения и частные службы в Греции скорректировали часы работы.

По информации метеорологов, в некоторых городах Греции во вторник, 3 августа, была зафиксирована температура воздуха в 46 и 47 градусов по Цельсию, это самые высокие показатели за последние 30 лет наблюдений.

Афины, август, Иван Бабурин

Афины, август. Другие новости 03.08.21

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