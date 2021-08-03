Потерявшим документы об эсминце Defender оказался сотрудник МИД Великобритании

Выяснилась личность человека, потерявшего секретные документы об эсминце Defender рядом с автобусной остановкой в английском графстве Кент. Им оказался чиновник Минобороны Великобритании 51-летний Ангус Лэпсли, который долгое время работал во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Секретные документы Минобороны Великобритании общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации, были обнаружены примерно полтора месяца назад случайным прохожим возле автобусной остановки в графстве Кент на юго-востоке Англии 22 июня, за день до инцидента с участием Defender в Черном море. После этого он передал их вещательной корпорации Би-би-си, которая сообщила о произошедшем 27 июня. В этих материалах, в частности, утверждалось, что Лондон принял решение о проходе своего эсминца вблизи берегов Крыма, желая продемонстрировать поддержку Киеву и показать, что Соединенное Королевство не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.

На работу в оборонное ведомство Лэпсли был направлен временно и после проверки обстоятельств потери документов, проведенной в Минобороны, он вернулся к исполнению профессиональных обязанностей в МИД. При этом, как уточнила газета, дипломату ограничили доступ к гостайне.

Как сообщает The Times, Лэпсли находился в очереди на назначение на должность постоянного представителя Великобритании при НАТО. Теперь его шансы на продвижение по службе снизились, однако у него все-таки есть «возможность реабилитироваться», сообщили источники издания. В то же время многие чиновники в Минобороны выразили недоумение тем, что Лэпсли в принципе удалось сохранить работу в правительстве после произошедшего инцидента.

В оборонном ведомстве Лэпсли занимал должность начальника управления, отвечающего за отношения с НАТО и политику безопасности в Евроатлантическом регионе. В период с 2017 по 2019 год он возглавлял директорат по обороне, международной безопасности и странам Юго-Восточной Европы в министерстве иностранных дел. В системе МИД работал с 1999 года. Его нынешняя должность во внешнеполитическом ведомстве не уточняется.

Лондон, август, Иван Бабурин

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