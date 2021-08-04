В Забайкалье столкнулись грузовые поезда, из цистерн вытекает авиатопливо

Два грузовых поезда столкнулись на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкальском крае. Движение приостановлено, говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли пять цистерн с топливом, из двух вытекает авиационный керосин.

Авария произошла вечером 3 августа. Локомотив грузового состава врезался в последний вагон впереди стоявшего грузового поезда. Обошлось без пострадавших.

«По уточненным данным, в результате столкновения произошел сход восьми вагонов, из них пять цистерн с топливом, повреждены две опоры контактной сети, железнодорожные пути повреждены, габарит нарушен», – говорится в сообщении.

Из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиакеросина. На месте работает пожарный поезд, чтобы не допустить возгорание пролившегося топлива.

На место ЧП отправлены два аварийно-восстановительных поезда, а также группа читинского центра «Экоспас» и оперативные группы ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

Ликвидацией последствий аварии занимаются 284 человека и 37 единиц техники.

Из-за перекрытия движения остановлен пассажирский поезд № 62 Москва – Владивосток, в нем находятся 147 пассажиров. Поезд остановлен в 04:23 мск на станции Чернышевск. Возможна остановка пассажирского поезда №12 Самара – Владивосток.

Чита, Наталья Петрова

Чита. Другие новости 04.08.21

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