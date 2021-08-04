Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии: есть погибшие и много раненых

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии. Погибли два человека, десятки ранены. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает издание Novinky.cz со ссылкой на полицию и Чешские железные дороги.

Авария произошла около 8 часов утра между станциями Домажлице и Ближеёв на юго-западе страны. Как сообщил министр транспорта Чехии Карел Гавличек, машинист одного из поездов проехал на красный свет.

В полиции подтвердили гибель двух человек. Ранены по меньшей мере 38 человек, состояние семерых медики оценивают как критическое.

По данным министра транспорта, поезд-экспресс, следовавший из Мюнхена в Прагу, проехал на запрещающий сигнал и столкнулся с пассажирским поездом сообщением Пльзень – Домажлице.

На месте аварии работают оперативные службы.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 04.08.21

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