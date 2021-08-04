Альпинист погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии два туриста попали под камнепад. Один из них погиб, второй получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обрушение горной породы произошло в ущелье Безенги. Между перевалами Думала и Урал под камнепад попали альпинисты. «По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и еще один человек пострадал», – говорится в сообщении.
Спасатели отправятся на место происшествия в ближайшее время. При этом вертолет задействовать нет возможности, так как в горах нет площадки для посадки воздушного судна.
Несколько дней назад похожая ситуация произошла на горе Джангитау. По данным МЧС, два альпиниста получили ушибы и травмы различной степени тяжести.
Нальчик, Зоя Осколкова
Нальчик. Другие новости 04.08.21
Ударом молнии убило 16 человек на свадьбе в Бангладеш. / Шайка вымогателей с помощью подростков находила себе жертв на сайтах знакомств (ФОТО). / Семьи жертв ДТП в Турции получат по миллиону рублей. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube