Альпинист погиб при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

В Черекском районе Кабардино-Балкарии два туриста попали под камнепад. Один из них погиб, второй получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Обрушение горной породы произошло в ущелье Безенги. Между перевалами Думала и Урал под камнепад попали альпинисты. «По предварительной информации, один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, и еще один человек пострадал», – говорится в сообщении.

Спасатели отправятся на место происшествия в ближайшее время. При этом вертолет задействовать нет возможности, так как в горах нет площадки для посадки воздушного судна.

Несколько дней назад похожая ситуация произошла на горе Джангитау. По данным МЧС, два альпиниста получили ушибы и травмы различной степени тяжести.

Нальчик, Зоя Осколкова

Нальчик. Другие новости 04.08.21

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