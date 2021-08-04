Бельгийские таможенники провели крупнейшую в истории операцию по выявлению нелегальных производств контрафактных сигарет

Бельгийская таможня провела операцию по подделке сигарет в беспрецедентных для страны масштабах, в ходе которой было выявлено несколько подпольных производств и арестовано 45 человек.

Как сообщает Le Figaro с AFP, в среду утром в промышленной зоне Антверпена Арцелаара бельгийские силовики в ходе операции арестовали 17 человек украинской и болгарской национальности. Мигранты находились в полуразрушенном общежитии на производственном складе, предназначенном для сушки табака и производства сигарет. Большая партия нелегальной продукции была уже готова к отправке в Великобританию в пачках, имитирующих популярные бренды.

«Этот склад работает 24 часа в сутки, рабочие не покидают его месяцами, чтобы не подавать никаких признаков подозрительной активности в районе», – рассказала Флоренс Анджеличи, пресс-секретарь Министерства финансов Бельгии.

В общей сложности в ходе операции было обнаружено четыре незаконных производственных участка, используемых для измельчения табака, хранения сигаретной бумаги, фильтров и клея. Мастерские, помимо Арселаара, располагались в Тонгерене, Экло и Фраснес-ле-Анваинг.

«Всего было арестовано 45 человек, большинство украинцев, некоторые из которых уже были известны за аналогичные преступления в других европейских странах», – говорится в заявлении министерства финансов, распространенном в среду вечером 4 августа.

По предварительным оценкам бельгийскими таможенниками было изъято более 28 миллионов сигарет, однако инвентаризация все еще продолжается и эта цифра не окончательная. Всего с начала года в Бельгии выявлено и ликвидировано семь предприятий по производству поддельной табачной продукции. По оценкам экспертов Бельгия является центром торговли контрафактными сигаретами.

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