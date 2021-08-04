Бразильская полиция в аэропорту изъяла почти полторы тонны кокаина у гражданина Испании

Федеральная полиция Бразилии в Международном аэропорту Форталезы задержала гражданина Испании, направлявшегося в Брюссель на бизнес-джете из Турции. У задержанного были изъяты 24 чемодана с 1,3 тонны кокаина.

«Сегодня утром, 4 августа, Федеральная полиция изъяла 1304 кг кокаина в бизнес-джете в аэропорту Форталезы, штат Сеара. Пассажир-испанец и четверо турок, членов экипажа самолета, были доставлены в полицию для допроса», – говорится в сообщении на сайте полиции.

Конфискация груза была организована в результате расследования местной полиции. Наркотик, упакованный в 24 чемодана – всего 1200 мешков, принадлежал пассажиру с испанским гражданством. Помимо кокаина полиция изъяла сам самолет, мобильные телефоны и документы пассажира и экипажа, которые будут изучены в ходе следствия.

Бразилиа, август, Иван Бабурин

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