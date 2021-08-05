Житель Хакасии задержан за массовое убийство

Следователи возбудили дело о жестоком убийстве семьи из пяти человек, включая маленького ребенка, в хакасском селе Джирим Ширинского района. Погибших закололи в собственном доме, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Об убийстве стало известно 5 августа.

«На территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», – рассказали в ведомстве.

Подозреваемым оказался местный житель 1985 года рождения, ранее судимый за особо тяжкие преступления. Его задержали.

Соседи рассказали, что напавший ломился во все дома, но двери были закрыты. Он сумел ворваться только в дом погибшей семьи, где и расправился с ними. Следователи пока не установили мотив преступления.

Подозреваемый только освободился после 18 лет колонии за убийство двух женщин, передает телеграм-канал «112».

Прокуратура Хакасии начала собственную проверку и взяла на контроль расследование.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 05.08.21

Прокуратура закрывает свалку в Белоярке – там незаконно принимали «биологические отходы с кровью». / Задержанного в Подмосковье боевика ИГ* уличили в подготовке теракта. / Травмы серьезные: в Кургане подросток попал в двойное ДТП. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»