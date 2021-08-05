В Бурятии ребенок отравился таблетками на детской площадке

В Бурятии шестилетний ребенок отравился лекарством, которое нашел на детской площадке. Малыш впал в кому.

Инцидент произошел в бурятском селе Улзытэ, передает «Тайга.Инфо». Мальчик нашел баночку с препаратом «Баклосан», который прописывают пациентам с рассеянным склерозом.

Установлено, что ребенок принял три таблетки, после чего его состояние резко ухудшилось, он впал в кому.

Пострадавшего госпитализировали в Кижингинскую районную больницу, а затем доставили на самолете санавиации в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ. Врачи оценивают его состояние как «стабильно тяжелое».

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 05.08.21

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