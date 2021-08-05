На Ставрополье погиб подросток во время катания на лодке, еще двоих ищут

В Ставропольском крае пропали трое подростков, которые катались на надувной лодке. Тело одного из них нашли спасатели. Судьба двоих неизвестна.

Об исчезновении трех ребят в Невинномысске накануне сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров. «По предварительной информации, которой мы сейчас располагаем, на канале вблизи города сегодня были замечены трое детей, которые пытались покорить его бурное течение на надувной лодке. Вскоре после этого лодку нашли перевернутой, детей рядом не было», – написал губернатор в Instagram.

Была организована поисково-спасательная операция. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сегодня спасатели нашли тело одного из подростков. Поиски продолжаются.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 05.08.21

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