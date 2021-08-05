48 млн рублей изъяли у фигуранта дела о мошенничестве на полмиллиарда

Следствие изъяло у подозреваемого в деле о мошенничестве Андрея Полошкова 48 млн рублей. Казанский бизнесмен не смог объяснить, откуда у него эти деньги, передает ИА «Татар-информ».

Суд в Казани одобрил ходатайство ФСБ об изъятии наличных, которые нашли к Полошкова при обыске. Следователи считают, что подозреваемый получил деньги в результате мошенничества.

ООО «СТД-Радикас» был исполнителем по гособоронзаказу по производству беспилотников. По версии следствия, замдиректора фирмы Андрей Полошков совершил мошенничество с поставками запчастей для беспилотников «Орлан». Общий ущерб от его действий составил почти полмиллиарда рублей.

Расследование продолжается.

Казань, Наталья Рязанова

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