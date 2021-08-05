Qatar Airways объявила о приостановке эксплуатации нескольких Airbus A350

Главный авиаперевозчик Катара объявил о приостановке эксплуатации 13 самолетов Airbus A350. Причиной принятия такого решения стало быстрое ухудшение состояния обшивки лайнеров.

Как сообщает Le Figaro с AFP, компания Qatar Airways объявила в четверг 5 августа, что получила приказ от регулятора своей страны «оставить 13 Airbus A350 на земле из-за быстрого износа поверхностей фюзеляжей и заменить их на Airbus A330».

Исполнительный директор компании Qatar Airways Акбар аль-Бейкер заявил: «Мы ожидаем, что Airbus отнесется со всей серьезностью к установлению причин неполадок с самолетами и устранению возникших проблем». «Qatar Airways не примет ни одного нового A350 пока не будет дано гарантий самых высоких стандартов безопасности и качества эксплуатации указанных самолетов», – сказал в своем заявлении Акбар аль-Бейкер.

В свою очередь компания Airbus так прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Мы не комментируем деятельность наших клиентов. Как крупный производитель самолетов мы всегда ведем переговоры только непосредственно с нашими клиентами. Эти обсуждения остаются конфиденциальными».

Следует отметить, что более половины авиапарка Qatar Airways составляют самолеты среднего размера – Boeing 787 и Airbus A350, из них – 34 А350-900 и 19 А350-1000.

Доха, Иван Бабурин

Доха. Другие новости 05.08.21

Южноуральского легкоатлета дисквалифицировали на Олимпиаде. / Чиновник лучше знает: паралимпиец не может доказать свое право на качественную жизнь. / В Иваново Росздравнадзор проверит смерть мужчины после прививки от Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»