ЕС готов ввести новые санкции против Белоруссии

ЕС готов ввести новые ограничительные меры против Белоруссии, если ситуация с беженцами на границе с Литвой не улучшится, – пишут «Известия» со ссылкой на источник в Еврокомиссии (ЕК). С начала этого года Вильнюс зафиксировал почти 4 тысячи нелегальных мигрантов, что уже стало своеобразным рекордом. По мнению министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте до конца 2021 года в республике может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов.

МИД Литвы сообщает, что могут настоять на санкциях, если Белоруссия не пересмотрит свою политику. В палате представителей РБ тем временем заявили, что отвергают все обвинения и видят в них попытку переложить ответственность за кризис. При этом Белоруссия готова сесть за стол переговоров с представителями Вильнюса.

После беспорядков в лагере для беженцев в деревне Руднинкай правительство Литвы решило начать высылку нелегалов, пытающихся въехать в Европу через территорию Белоруссии. Около 180 мигрантов, большинство из которых граждане Ирака, были возвращены в республику 3 августа по приказу МВД Литвы. В ответ на это 5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.08.21

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