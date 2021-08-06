В Бурятии слетел с дороги и перевернулся автобус

В Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим.
Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, авария произошла в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб.
«По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы», – сказал источник ТАСС в экстренных службах.
Отмечается, что травмы в основном легкие. Всех пострадавших доставят в Республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
Улан-Удэ. Другие новости 06.08.21
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