В Бурятии слетел с дороги и перевернулся автобус

В Бурятии автобус с 25 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 14 пострадавшим.

Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, авария произошла в Прибайкальском районе Бурятии на перевале Пыхта. На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб.

«По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом пострадали 14 человек, они госпитализированы», – сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что травмы в основном легкие. Всех пострадавших доставят в Республиканскую клиническую больницу и больницу скорой медицинской помощи.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 06.08.21

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