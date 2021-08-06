В Бердске детского психиатра заподозрили в изнасиловании пациентки

Жительница Бердска Новосибирской области написала заявление на психиатра своей 16-летней дочери. Женщина заявила, что врач напал на ее дочь во время отдыха на пляже и изнасиловал.

Со словам матери, потерпевшая отдыхала на пляже «Дюны» в Бердске. Там на нее напал 30-летний мужчина, который ранее принимал девушку как детский психиатр. Женщина обратилась в полицию, и следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней.

«Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия», – рассказал источник в правоохранительных органах порталу Ngs.ru.

В Минздраве Новосибирской области подтвердили, что один из врачей находится под следствием. Региональный министр Константин Хальзов взял ситуацию под контроль.

Бердск, Наталья Рязанова

Бердск. Другие новости 06.08.21

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