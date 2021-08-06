МВД России назначило награду за информацию о сбежавшем киллере

За помощь в поимке сбежавшего сегодня из ИВС в Истре Александра Мавриди МВД России объявило награду в миллион рублей.

«Министерство внутренних дел Российской Федерации объявляет о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи», – сообщает сайт МВД РФ. Там же сообщается, что «обратившимся (с информацией –ред.) гарантируются конфиденциальность и безопасность».

Пятеро подследственных сбежали утром в пятницу из изолятора, предварительно открутив замки. Предполагается, что они использовали гаечный ключ. Среди беглецов – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за кражи.



Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении разыскиваемого, обратиться по телефонам: 02, +7 (495) 994-50-64, +7 (495) 609-77-06.

Москва, Иван Бабурин

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