Задержан мужчина, напавший с ножом на пассажиров поезда в Токио

Токийские полицейские задержали мужчину, напавшего сегодня с ножом на пассажиров электрички в районе станции Сетагая.

Подозреваемый был задержан в круглосуточном магазине-комбини, – сообщает японское новостное агентство Kyodo. Согласно информации агентства, мужчина сам рассказал работнику магазина, что это он напал на пассажиров. Услышав это, сотрудник вызвал полицию.

The Asahi Shimbum также сообщает, что нападение произошло в момент, когда поезд проходил через подземный туннель. По словам железнодорожного оператора Odakyu Electric Railway Co атака произошла вблизи станции Сейдж Гаукен неподалеку одноименного института.

Мужчина нанес ножевые ранения не менее, чем 10 пассажирам. Пожарная служба Токио сообщила, что девять пострадавших были доставлены в ближайшие больницы, десятый в госпитализации не нуждался. Все раненые в сознании.

После происшествия все пассажиры поезда были эвакуированы, а движение на линии токийского метрополитена «Одакю» временно приостановлено. Нож и телефон преступник бросил в вагоне.

Токио, Иван Бабурин

Токио. Другие новости 06.08.21

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