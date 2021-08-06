Жители ливанской деревни избили и задержали боевиков «Хезболлы»

Жители села Шуая в южном Ливане избили и задержали несколько боевиков «Хезболлы», которые в пятницу обстреляли израильскую армию.

Целью нападения жителей деревни стал темный пикап, который сопровождал синий автомобиль и белый фургон Renault. Прибывшие на место конфликта представители ливанской армии заявили, что были задержаны четыре члена «Хезболлы» подозреваемых в причастности к обстрелу Израиля, также был конфискован гранатомет.

В социальных сетях и в эфире нескольких ливанских телеканалов появилось видео, в котором видно, как группа мужчин окружила синий пикап Isuzu, с установленным на нем гранатометом. Возмущенные жители деревни обвинили боевиков в том, что они своими действиями угрожают мирному населению, производя обстрелы израильской стороны из жилых кварталов их населенного пункта.

В пятницу, 6 августа, по Израилю было выпущено 20 ракет. «Хезболла» взяла на себя ответственность за нападение. В ответ Израиль нанес авиаудар и обстрелял Ливан из самоходных гаубиц.– сообщает The Times of Israel.

Бейрут, Иван Бабурин

Бейрут. Другие новости 06.08.21

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