Британские ВВС «перехватывали» российские военные самолеты

ВВС Великобритании заявили, что в пятницу, 6 августа, с авиабазы Lossiemouth были подняты истребители на «перехват» двух дальних российских противолодочных самолетов Ту-142, при этом о нарушении границ ведомство не заявило.

«Истребители королевских военно-воздушных сил Typhoon были подняты в воздух на перехват с целью наблюдения за российскими самолетами, приближающимися к воздушному пространству Соединенного Королевства», – сообщили британские ВВС.

В пресс-службе Севфлота в свою очередь подтвердили, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовой полет в рамках командно-штабной тренировки с кораблями Северного флота в Северо-Восточной Атлантике.

«Полеты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», – сообщили РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство. Отмечается также, что полёт проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-Восточной Атлантики.

Москва, Иван Бабурин

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