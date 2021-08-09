Упавший грузовик расплющил легковушку с виновником ДТП под Ижевском

Автомобиль «Лада Гранта» на трассе Ижевск-Воткинск столкнулся с грузовиком, который вез песок. В результате водитель легковой машины погиб, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской республике.

Авария случилась около 8 утра на 21-м км трассы в Завьяловском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель Лады не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там врезался в грузовик Рено с полуприцепом, полным песка. От силы удара большегруз опрокинулся на Ладу, сплющив машину.

Спасателям пришлось откапывать тело водителя легковой машины из-под песка и извлекать из покореженной машины. Инспекторы ГИБДД установили, что он находился за рулем без права вождения автомобиля.

На месте происшествия еще работают сотрудники ГИБДД. Движение частично перекрыто.

Ижевск, Наталья Рязанова

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