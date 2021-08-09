Испанская полиция расследует убийство сбежавшего с корриды быка

В испанской провинции Гвадалахара в деревне Бриуэга во время корриды с арены сбежал полутонный бык.

Как сообщает информационный портал elDiario.es, за сбежавшим разъяренным животным погнались неизвестные на автомобиле, несколько раз таранили его, убив его в конечном итоге. Полиция возбудила дело по факту гибели быка.

Момент побега быка с арены зафиксировали камеры наружного наблюдения. Животное довольно легко взобралось вверх по галереям со зрителями, сумело пробить ворота и вырвалось наружу. На улицах села Бриуэга бык ударил двух мужчин в возрасте 73 и 64 лет. Как сообщает elDiario, оба пострадавших были доставлены в больницу, травмы у них оказались несерьезные.

Через некоторое время после побега быка по улицам Бриуэги его стала преследовать машина. «Они буквально забили быка, тараня его автомобилем, пока тот не умер», – рассказал журналистам один из свидетелей происшествия.

Гражданская гвардия Испании заявила, что уже опознала водителя автомобиля и в настоящее время выясняет подробности произошедшего. «Никто пока не арестован или обвинен, расследование продолжается», – сказал представитель гражданской гвардии.

События в Бриуэзе вызвали реакцию испанских борцов за права животных: «Это должно быть строго наказано. Бой быков только унижает нашу страну», – сказал Серхио Торрес, глава испанского генерального директората по защите животных.

Федерация корриды Гвадалахары, напротив, высоко оценила действия местных жителей: «Они (местные жители – ред.) предприняли организованные и быстрые действия, что не позволило инциденту перерасти в бОльшую трагедию», – заявили представители Федерации.

Мадрид, Иван Бабурин

Мадрид. Другие новости 09.08.21

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