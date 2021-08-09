Девять человек погибли в Северной Осетии из-за аварии кислородной системы в больнице

В республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования погибли девять человек с коронавирусом, – сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«В республиканской клинической больнице скорой помощи Владикавказа сегодня произошла поломка кислородного оборудования. Девять человек погибли из-за нехватки кислорода. Других пациентов после инцидента подключили к резервной системе», – сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

«Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек. На инвазивнной искусственной вентиляции легких были 13 пациентов из них девятеро скончались. Реаниматологи республики вызваны в больницу. Сейчас пациенты находятся с кислородными баллонами с резервной подводкой под необходимым давлением. Каждый пациент под индивидуальным наблюдением врачей», – сообщили в министерстве.

Как сообщил журналистам врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал прорыв трубы под землей: «произошел прорыв кислородной трубы из резервуара, который находится под землей, в результате чего была прекращена подача кислорода. Прорыв трубы найден, сейчас будут раскапывать дальше и восстанавливать. Параллельно по резервной схеме была переключена линия подачи кислорода из резервных емкостей».

Владикавказ, Иван Бабурин

Владикавказ. Другие новости 09.08.21

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