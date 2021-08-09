МИД РФ обвинил власти Японии в попустительстве в связи с протестными акциями у здания Посольства

9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии.

В связи с произошедшим инцидентом зам.директора департамента информации и печати МИД России Н.Т.Лахонин заявил, что «Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки».

«СССР вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 г. в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами. Данный шаг Советского Союза внес решающий вклад в скорейшее завершение кровопролитной войны и был полностью легитимизирован в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. и Уставе ООН», – напоминает российский МИД в публикации на своем сайте.

Г-н Лахонин также заявил, что в России «серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны».

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 09.08.21

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