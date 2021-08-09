В Лондоне сломался Тауэрский мост

В столице Великобритании вечером 9 августа образовались серьезные автомобильные заторы из-за проблем со знаменитым Тауэрским разводным мостом.

Гигантская конструкция на несколько часов застыла в открытом положении после прохода судна, – сообщает BBC. Полиция Лондона объявила, что 127-летний символ британской столицы закрыт для транспортных средств и пешеходов из-за технических проблем и предложила искать пути объезда и обхода.

Аналогичный инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда специалистам потребовалось более полутора часов, чтобы решить проблему.

На момент запуска в эксплуатацию в 1894 году Тауэрский мост считался самым большим и совершенным подъемным мостом в мире. До 1976 года его механизм работал за счет пара, в 1976 году он был электрифицирован.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 09.08.21

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