Возбуждено дело об истязании детей в интернате в Иркутской области

В Иркутской области возбуждено уголовное дело об истязании детей в школе-интернате, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 5 августа несколько воспитанников коррекционной школы-интерната в рабочем поселке Квиток Тайшетского района заявили в полицию о применении персоналом учреждения физической силы к ним. Со слов подростков, причиной такого отношения стал их самовольный уход из интерната. После возвращения дети столкнулись с наказанием со стороны персонала.

Следователи установили факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам. В настоящее время выясняются все обстоятельств произошедшего.

Задержаны и отстранены от должности замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по п. «а» ч.3 ст.286 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст.156 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Добавим, что инцидентом в интернате заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку «соблюдения прав воспитанников, находящихся в круглосуточном учреждении», говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 10.08.21

На компьютерах правительства Камчатского края пытались майнить криптовалюту. / В Лондоне сломался Тауэрский мост. / МИД РФ обвинил власти Японии в попустительстве в связи с протестными акциями у здания Посольства. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»