Эвакуировали львов и собак: в Саратове горит купол цирка

В Саратове загорелся купол цирка, сообщает пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в здании цирка имени братьев Никитиных по адресу: улица Чапаева, 61 поступила в 12:56. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения по вызову №3. В администрации цирка заявили, что людей в здании нет.

В целях безопасности во внутренней двор эвакуировали 10 львов и 12 собак.

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 10.08.21

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