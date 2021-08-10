Губернатор штата Нью-Йорка объявил о своей отставке из-за обвинений в домогательствах

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уйдет в отставку через 14 дней из-за обвинений в домогательствах, об этом он лично заявил в телевизионном обращении. Ранее покинуть пост губернатора Куомо уже призывал президент США Джо Байден.

Губернатора штата Нью-Йорк обвинили в домогательствах еще прошлом году. О сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего Эндрю Куомо первой рассказала бывшая сотрудница его офиса Линдси Болайн. Позже с похожими обвинениями в адрес политика выступили еще несколько женщин. Всего число его потенциальных жертв на сегодняшний день составляет 11 женщин.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.08.21

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