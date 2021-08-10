В Норвегии произошла массовая гибель лосося

Массовая гибель лосося произошла в Норвегии , – сообщает агентство AP со ссылкой на норвежские СМИ во вторник, 10 августа.

На норвежской лососевой ферме Grieg Seafood в результате утечки хлора погибло 96 000 голов лососевых. По словам представителя компании по выращиванию лосося, авария произошла во фьорде недалеко от северного норвежского города Альта. Пятнадцать тысяч литров хлора вылилось в море в результате утечки из емкостей, предназначенных для дезинфекции отработанной воды.

Полиция подтвердила, что «погибло «значительное количество лосося, а отравленная хлором попала в Атлантический океан». По словам норвежских правоохранителей, опасности для населения нет. Причина аварии выясняется.

Grieg Seafood позиционирует себя как ведущую в мире компанию по выращиванию лосося. Помимо Норвегии, у компании также есть фермы в Канаде и на Британских Шетландских островах. В результате ЧП акции компании на фондовой бирже Осло упали более чем на три процента.

Осло, Иван Бабурин

Осло. Другие новости 10.08.21

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